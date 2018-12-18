Майкл Каррик будет руководить Манчестер Юнайтед до конца сезона

Англичанин провел на домашнем стадионе "красных" Олд Траффорд 12 лет в качестве игрока.

Руководство футбольного клуба Манчестер Юнайтед не будет нанимать нового специалиста на пост главного тренера посреди сезона.

После увольнения португальского специалиста Жозе Моуринью команду примет его ассистент Майкл Каррик, сообщает Isport со ссылкой на SkySports.

Англичанин провел на Олд Траффорд 12 лет в качестве игрока. За это время он сыграл в футболке Юнайтед 316 матчей и забил 17 мячей. В составе МЮ Каррик 5 раз выигрывал чемпионат Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов.

Как сообщал УНИАН, Жозе Моуриньо был уволен из МЮ сегодня днем.

За увольнение португальского специалиста “красные дьяволы” будут вынуждены выплатить специалисту 27 млн. евро неустойки - за досрочный разрыв контракта..