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Майкл Каррик будет руководить Манчестер Юнайтед до конца сезона

17:04, 18 декабря 2018
Футбол
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Преемником Моуриньо (будет его бывший ассистент / Reuters

После увольнения португальского специалиста Жозе Моуринью команду примет его ассистент Майкл Каррик, сообщает Isport со ссылкой на SkySports.

Англичанин провел на Олд Траффорд 12 лет в качестве игрока. За это время он сыграл в футболке Юнайтед 316 матчей и забил 17 мячей. В составе МЮ Каррик 5 раз выигрывал чемпионат Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов.

Как сообщал УНИАН, Жозе Моуриньо был уволен из МЮ сегодня днем.

За увольнение португальского специалиста “красные дьяволы” будут вынуждены выплатить специалисту 27 млн. евро неустойки - за досрочный разрыв контракта..

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Теги: #тренер#Манчестер Юнайтед#Жозе Моуриньо