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Во Франции отменена половина всех матчей тура национального чемпионата по футболу

12:45, 14 декабря 2018
Футбол
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Во Франции вновь отменяют матчи национального чемпионата из-за массовых беспорядков / footamateur.fr

Из-за предстоящей новой волны протестов «желтых жилетов» свои матчи не проведут вовремя Дижон и ПСЖ, Амьен и Анже, Нант и Монпелье, Генгам и Ренн, а также Марсель и Бордо, сообщает SportArena со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Пятничный матч Ниццы и Сент-Эттьена, который сперва также фигурировал в списке отмененных матчей, был перенесен на воскресенье, 16 декабря.

Большая часть встреч прошлого тура также не состоялась из-за продолжающихся протестов «желтых жилетов», которые выступают против политики президента страны Эммануэля Макрона.

Протесты сопровождаются погромами и стычками с полицией, из-за чего стражи порядка не могут гарантировать безопасность на стадионах Франции.

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Теги: #футбол#чемпионат#Франция#массовые беспорядки