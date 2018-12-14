Во Франции отменена половина всех матчей тура национального чемпионата по футболу

В стране продолжаются масштабные акции протеста "желтых жилетов".

Пять матчей 18-го тура чемпионата Франции по футболу в элитном дивизионе Лига 1 были перенесены на неопределенный срок.

Из-за предстоящей новой волны протестов «желтых жилетов» свои матчи не проведут вовремя Дижон и ПСЖ, Амьен и Анже, Нант и Монпелье, Генгам и Ренн, а также Марсель и Бордо, сообщает SportArena со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Пятничный матч Ниццы и Сент-Эттьена, который сперва также фигурировал в списке отмененных матчей, был перенесен на воскресенье, 16 декабря.

Большая часть встреч прошлого тура также не состоялась из-за продолжающихся протестов «желтых жилетов», которые выступают против политики президента страны Эммануэля Макрона.

Протесты сопровождаются погромами и стычками с полицией, из-за чего стражи порядка не могут гарантировать безопасность на стадионах Франции.