Вячеслав Узелков планирует навести порядок "в каждом кабинете горсовета".

Бывший украинский боксер-профессионал, чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира в любителях Вячеслав Узелков баллотируется в мэры Винницы от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Об этом Узелков сообщил на своей странице в Instagram.

"Мне очень приятно быть в составе такой сильной команды, которая сделает наш город лучшим. Меня больше всего беспокоят социально незащищенные жители города и благоустройство Винницы. Мне жаль, что только центральные улицы выглядят показательно прилично, а в отдаленных районах - множество проблем", - отметил Узелков.

Он выразил уверенность, что ему удастся навести порядок:

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"Поверьте, я зайду в каждый кабинет в горсовете и наведу там порядок. Сделаю все, чтобы Винница была примером для всей Украины".

"Я честный, всегда держу слово, и хочу, чтобы весь город стал таким. Мы имеем неисчерпаемый потенциал, прекрасных людей, и мы стопроцентно сможем поставить каждый камешек в городе на свое место", - добавил Узелков.

Напомним, Узелков известен также тем, что в 2014-2015 годах был членом жюри в шоу "Україна має талант".

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Автор: Антон Дударь