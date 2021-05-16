Знаменитый боксер в отличной форме.

Экс-чемпион мира Владимир Кличко решил показать в социальной сети свое богатырское тело.

На этот раз "Доктор Стальной Молот" похвастался мышцами в Instagram.

"Продолжай качаться", - подписал фотографию 45-летний звездный спортсмен.

Множество фанатов начали призывать Кличко вернуться в ринг и расхваливать его физическую форму.

"Монстр", "Когда камбэк?", "Пора возвращаться", "Какой зверь", "Босс", "Кумир", "Заслуживает уважения", "Лучший из лучших" - высказались фолловеры.

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Владимир Кличко: подробности карьеры

На любительском уровне украинский боксер стал олимпийским чемпионом в 1996-м году.

На профи-ринге Кличко-младший провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 - нокаутом) при 5 поражениях.

За свою карьеру в профи Владимир Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015).

Владимир Кличко удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе в течение 12 лет, что является лучшим показателем за всю историю.

В своем последнем поединке в апреле 2017 года Владимир Кличко уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.

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Автор: Артем Будрин