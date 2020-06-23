В трусах и шапке: Владимир Кличко потренировался в экстремальном холоде (видео)

Украинский спортсмен показал, как поддерживает физическую форму.

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко продолжает держать себя в тонусе жесткими тренировками, несмотря на то, что завершил карьеру несколько лет назад.

Легендарный боксер показал, как посещает криосауну - Кличко разместил в Instagram фото в трусах, перчатках и шапке. В камере для криотерапии температура воздуха может опускаться до -110 градусов.

"Мне говорили, что я хладнокровный. Сегодня это правда", - написал Владимир.

В сети также появилось видео, как Кличко находится в экстремальном холоде и даже боксирует.

Володимир Кличко у кріосауні pic.twitter.com/3UJGOnWQya — Viktoriia Kuranova (@balasvika) June 23, 2020

УНИАН ранее сообщал о том, что Владимир Кличко вошел в топ-100 спортсменов 21 века.

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