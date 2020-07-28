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Владимир Кличко готовит Холифилда к возвращению на ринг: появилось новое видео

17:45, 28 июля 2020
Бокс
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Владимир Кличко входит в команду Эвандера Холифилда / фото instagram.com/evanderholyfield

Помогает 57-летнему американцу бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко.

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На своей странице в Instagram Холифилд показал новое видео тренировочного процесса. В ролике можно увидеть, что Кличко выступает в роли тренера.

"Чемпионы приходят и уходят, но чтобы быть легендарным, нужно иметь сердце", - подписал свой пост Холифилд.

Ожидается, что Холифилд проведет выставочный бой против легендарного Майка Тайсона.

Как сообщал УНИАН, ранее был утвержден бой Тайсона против Роя Джонса-младшего.

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