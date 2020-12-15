Василий Ломаченко / фото REUTERS
Украинский боксер Василий Ломаченко, который в октябре проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира, планирует остаться в легкой весовой категории.
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Об этом в Twitter сообщил журналист Sports Illustrated Крис Манникс со ссылкой на слова менеджера Ломаченко Эгиса Климаса.
Ломаченко останется в этом весе, так как хочет получить реванш с Лопесом.
Климас также сообщил, что Ломаченко находится в хорошем расположении духа после перенесенной операции на плече.
Ломаченко - Лопес: после боя
- В ночь с 17 на 18 октября по Киеву Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей.
- Украинец потерял свои титулы WBC, WBO и WBA в легком весе, а Лопес, который сохранил пояс IBF и получил титулы украинца, стал единственным действующим абсолютным чемпионом мира в боксе.
- Украинец извинился за свое поражение и сказал, что готов провести реванш.
- Стало известно, что Ломаченко проводил бой с Лопесом с травмой. После поединка он перенес операцию на плече.
- Промоутер Боб Арум прокомментировал ситуацию с возможным реваншем.
- Тренер и отец Лопеса заявил, что Ломаченко не получит реванша.
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