Экс-чемпион мира не будет менять весовую категорию.

Украинский боксер Василий Ломаченко, который в октябре проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира, планирует остаться в легкой весовой категории.

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Об этом в Twitter сообщил журналист Sports Illustrated Крис Манникс со ссылкой на слова менеджера Ломаченко Эгиса Климаса.

Ломаченко останется в этом весе, так как хочет получить реванш с Лопесом.

Климас также сообщил, что Ломаченко находится в хорошем расположении духа после перенесенной операции на плече.

Ломаченко - Лопес: после боя

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Автор: Антон Дударь