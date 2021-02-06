Александр Фока рассказал, что Александр Усик много делает для благотворительности.

Украинский диетолог Александр Фока, который работает с чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом и другими спортсменами, а ранее был в команде Александра Усика, поделился своим мнением о двух лучших боксерах Украины на данный момент.

Об этом он сказал в интервью сайту XSport.ua.

Фока ответил на вопрос о том, "действительно ли Ломаченко высокомерный":

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"Смотрите, ему все рассказывают, что он лучший, что его никто не может ударить, спорт подбирают только тот, где он выигрывает. Лучший-лучший-лучший. Конечно, тогда ты начинаешь думать, что ты какой-то особенный.

Но меня это не интересует. Меня интересует то, что каждый боксер, каждая личность должна понимать свою социальную миссию, что они несут в общество. Грубо говоря, если это на религию переносить, то если тебе Бог дал какую-то способность, то тебе нужно отдать детям. Без денег. Просто прийти в детскую школу, сфотографироваться. Видим ли мы это?".

При этом Фока привел в пример Усика, который активно занимается благотворительностью:

"Не знаю насчет Васи, но Усик делает много для благотворительности. Я на самом деле был поражен. Я думал, что нет, немного его в глубине души критиковал. Но я узнал, что он реально много делает. Это проверенная информация. Он никогда жадным не был. Этот последнее отдаст. Другое - то, что должно быть критическое мышление. Но то, что он это делает - это для меня откровение".

Также диетолог рассказал о том, что команда Ломаченко не воспринимает критику:

"Окружение Васи, которое есть, это те, кто льют ему в уши сладкие слова, говорят, что он лучший. Он действительно лучший. Но нет никакой критики. А все, кто критикуют, обычно остаются за бортом, потому что они не любят критику. Хотя я считаю, что конструктивная критика вообще на пользу".

"Посмотрите, как у Васи интервью берут. Все только с хорошей стороны, никакой вообще критики и только те берут интервью, кто лояльно к нему относится. Конечно, когда тебе говорят, что все правильно, даже если ты делаешь что-то неправильно, то ты перестаешь расти. Я считаю, что ему нужно что-то поменять", - добавил Фока.

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Автор: Антон Дударь