Следующий соперник Усика оскорбил Владимира Кличко

Дерек Чисора прокомментировал желание Владимира Кличко помогать Александру Усику.

Британский супертяж Дерек Чисора отреагировал на новость о том, что Владимир Кличко готов помогать Александру Усику в подготовке к следующему бою.

При этом Чисора оскорбительно высказался в адрес Кличко, который завершил карьеру.

"Пенсия - для кисок", - написал Чисора, разместив в Instagram совместное фото Кличко и Усика.

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Напомним, в 2012 году Чисора проиграл Виталию Кличко, а перед этим плюнул в лицо Владимиру.

Бой Усика и Чисоры был запланирован на 23 мая, однако его пришлось перенести из-за коронавируса.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что бой Усика и Чисоры может быть перенесен в Азию.