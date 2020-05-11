Следующий соперник Усика оскорбил Владимира Кличко
09:27, 11 мая 2020Бокс
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Дерек Чисора прокомментировал желание Владимира Кличко помогать Александру Усику.
Дерек Чисора / REUTERS
Британский супертяж Дерек Чисора отреагировал на новость о том, что Владимир Кличко готов помогать Александру Усику в подготовке к следующему бою.
При этом Чисора оскорбительно высказался в адрес Кличко, который завершил карьеру.
"Пенсия - для кисок", - написал Чисора, разместив в Instagram совместное фото Кличко и Усика.
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Напомним, в 2012 году Чисора проиграл Виталию Кличко, а перед этим плюнул в лицо Владимиру.
Бой Усика и Чисоры был запланирован на 23 мая, однако его пришлось перенести из-за коронавируса.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что бой Усика и Чисоры может быть перенесен в Азию.
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