Бой Усик - Чисора может быть перенесен в Азию

Поединок украинского боксера может пройти в Саудовской Аравии.

Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой может быть перенесен из Великобритании в Саудовскую Аравию.

Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн, которого цитирует BoxingScene.

"Я не думаю, что все правительства мира скажут, что, например, с 1 июля можно проводить спортивные события. Где-то спорт возобновится раньше, а где-то - значительно позже. Нам нужно где-то провести этот бой, а также поединки Поветкин - Уайт и Джошуа - Пулев. В идеале было бы провести их там, где запланировано, но я не исключаю выход на зарубежную арену", - сказал Хирн.

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"Саудовская Аравия может стать той страной, которая раньше других может разрешить проведение массовых мероприятий", - подчеркнул промоутер.

Отметим, что в декабре прошлого года Хирн уже организовывал вечер бокса в Саудовской Аравии, главным событием которого был реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

Напомним, бой Усик - Чисора должен был пройти 23 мая в Лондоне, но был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Усик может провести бой на "Олимпийском".