Иван Редкач поздравил соотечественника с хорошим выступлением.

Известный украинский боксер Иван Редкач заявил, что Виктора Постола засудили в поединке против чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиреса.

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Редкач высказал свое мнение в Instagram.

"Виктор, ты зверь, брат. Я горжусь тобой. Ты настоящий чемпион WBC. Спасибо Фредди Роучу. Отличный бой, замечательное выступление. Украли победу. Даже уже не стесняясь говорят о том, что оппонент в любимчиках, судья всегда отдает победу. Так зачем вообще весь этот фарс нужен? Для наживы и утехи.

Оценивают по любви и симпатии. Имея два чемпионских пояса, оппонент вообще не поразил своим выступлением. Какой труд был проделан: три раза бой отменяли. Рамирес последний бой тоже проиграл и снова какое ограбление", - написал Редкач.

Постол - Рамирес: итоги

Поединок состоялся в ночь с 29 на 30 августа в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Рамиреса по очкам - 114:114, 115:113, 116:112.

Всего за бой Рамирес выбросил 556 ударов (156 - точных), а Постол - 668 (147 - точных).

Из-за коронавируса бой Постола и Рамиреса переносился дважды. Изначально он должен был пройти 1 февраля в китайском Хайкоу, а затем 9 мая в американском Фресно.

Теперь на счету Постола 34 боя, 31 победа и 3 поражения на профи-ринге. Рамирес выиграл 26 боев из 26.

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Автор: Данил Слесь