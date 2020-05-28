На кону - два титула: украинский боксер близок к проведению первого боя после карантина

Виктор Постол может вернуться на ринг уже в июле.

Бой между украинцем Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и обладателем титулов WBC и WBO в полусреднем весе американцем Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО) запланирован на середину лета.

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Об этом сообщает Boxing Scene cо ссылкой на источники в команде Рамиреса.

Промоутерская компания Top Rank уже занимается возобновлением вечеров бокса, которые были отложены из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что бои будут проходить по несколько раз в неделю.

По информации издания, Рамирес уже начал подготовку к поединку с украинцем. Бой должен состояться во вторую или третью неделю июля. В качестве места проведения рассматриваются Лас-Вегас и Калифорния. При этом Атлетическая комиссия Невады уже дала добро на проведение боев, начиная с 9 июня.

В ближайшее время Виктор Постол постарается вернуться в США и начать тренировки под руководством Фредди Роуча.

Поединок Постола с Рамиресом должен был пройти 1 февраля в китайском Хайкоу, однако из-за коронавируса организаторы отменили событие. Затем планировалось провести вечер бокса во Фресно (США) 9 мая, но вирус распространился на весь мир, после чего была объявлена пандемия.

УНИАН ранее сообщал о том, что команда британца Дерека Чисоры представила трейлер боя с украинцем Александром Усиком.

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