"Вооруженный конфликт": команда Чисоры представила трейлер боя с Усиком (видео)

Представители британца ожидают увидеть на ринге войну.

Менеджер британского боксера Дерека Чисоры Дэвид Хэй представил трейлер к поединку против украинца Александра Усика.

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Хэй опубликовал видео на своем YouTube-канале.

"Это война. Состояние вооруженного конфликта между двумя разными людьми", - такие слова появляются на фоне отрывков из пресс-конференции боксеров и моментов их поединков.

Бой Усик - Чисора должен был пройти 23 мая в Лондоне. В итоге событие перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В настоящий момент новая дата боя пока не утверждена.

Как сообщал УНИАН, ранее Чисора анонсировал бой с Усиком.

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