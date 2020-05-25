"Вооруженный конфликт": команда Чисоры представила трейлер боя с Усиком (видео)
09:52, 25 мая 2020Бокс
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Представители британца ожидают увидеть на ринге войну.
Усик и Чисора пока не получили новую дату боя / фото boxingscene.com
Менеджер британского боксера Дерека Чисоры Дэвид Хэй представил трейлер к поединку против украинца Александра Усика.
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Хэй опубликовал видео на своем YouTube-канале.
"Это война. Состояние вооруженного конфликта между двумя разными людьми", - такие слова появляются на фоне отрывков из пресс-конференции боксеров и моментов их поединков.
Бой Усик - Чисора должен был пройти 23 мая в Лондоне. В итоге событие перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В настоящий момент новая дата боя пока не утверждена.
Как сообщал УНИАН, ранее Чисора анонсировал бой с Усиком.
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