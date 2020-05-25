цей матеріал доступний українською

"Вооруженный конфликт": команда Чисоры представила трейлер боя с Усиком (видео)

09:52, 25 мая 2020
Бокс
145 0
Усик и Чисора пока не получили новую дату боя / фото boxingscene.com

Читайте также"Настоящий супертяж": украинец Гвоздик сделал прогноз на бой Усик - Чисора

Хэй опубликовал видео на своем YouTube-канале.

"Это война. Состояние вооруженного конфликта между двумя разными людьми", - такие слова появляются на фоне отрывков из пресс-конференции боксеров и моментов их поединков.

Бой Усик - Чисора должен был пройти 23 мая в Лондоне. В итоге событие перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В настоящий момент новая дата боя пока не утверждена.

Как сообщал УНИАН, ранее Чисора анонсировал бой с Усиком.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter