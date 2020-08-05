Бой Ломаченко - Лопес может сорваться: появились новые подробности

Американцу мало денег, а для украинца уже подыскивают нового соперника.

Менеджер чемпиона мира по версии IBF Теофимо Лопеса Дэвид Макуотер подтвердил, что американский боксер может отказаться от поединка против чемпиона по версиям WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко из-за денег.

Лопес недоволен снижением суммы своего гонорара до 1,2 миллиона долларов.

"Не всем предложили достаточно денег. Мы были готовы согласиться на предварительно оговоренное снижение гонорара, однако итоговое сокращение оказалось слишком резким. Вероятно, мы проведем другой бой в легком весе, а затем пересмотрим предложение от Ломаченко", - цитирует Макуотера ESPN.

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Он также выразил мнение, что телеканал ESPN должен "что-то придумать", если хочет устроить этот бой.

"Мы объяснили команде Лопеса, что у нас не будет выручки от продажи билетов и платных трансляций. Мы хотим заплатить им большой гонорар, но, опять же, я не намерен терять миллионы долларов на мероприятии из-за того, что Лопес оценивает себя дороже", - прокомментировал ситуацию глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

Он подчеркнул, что если договориться с Лопесом не удастся, то для Ломаченко подыщут другого соперника на осень.

По информации YahooSports, им может стать пуэрториканский боксер Феликс Вердехо (27-1, 17 КО).

Напомним, бой Ломаченко - Лопес должен был состояться в мае, но был перенесен из-за коронавируса.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Ломаченко устроил "бой с тенью" на песке.

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