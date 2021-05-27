Американский боксер Теофимо Лопес отреагировал на слова Василия Ломаченко о том, что в их поединке была ничья неожиданным заявлением.
Лопес сообщил, что у 33-летнего украинца была глубокая депрессия и желание покончить с собой.
Такие слова американца прозвучали в интервью для YouTube-канала Helen Yee Sports.
"Я слышал новости, что Ломаченко хотел сдаться и завершить карьеру после поражения. Он глубоко ушел в себя, хотел остановиться, пережил глубокую депрессию. Его команда сказала ему, что между нами была ничья - они не хотят, чтобы Ломаченко чувствовал психологический упадок сил. Я даже слышал, что на определенном этапе он хотел покончить с собой", - сказал Лопес.
Напомним, что Ломаченко вскоре встретится против японского боксера Масайоши Накатани.
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Василий Ломаченко - Теофимо Лопес: главное
- 17 октября 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей, потеряв все свои пояса.
- Украинец после боя извинился за свое поражение от Лопеса и отметил, что готов провести реванш. Потом он предложил Лопесу провести еще два поединка.
- Лопес сразу заявил, что ни о каком реванше не может быть речи, а позже и вообще послал Ломаченко "на три буквы".
- Лопес уже успел поделиться ожиданиями от боя между Накатани - Ломаченко, который состоится 26 июня.
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