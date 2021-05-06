В промо-ролике показано, как оба боксера бьют Теофимо Лопеса, которому проиграли.

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко вернется на ринг в июне - украинец будет боксировать против японца Масайоши Накатани.

Промоутерская компания Top Rank опубликовала промо-ролик к этому поединку, а Ломаченко сделал репост.

"Возвращение короля", - говорится в видео.

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В Top Rank подтвердили, что бой состоится 26 июня в Лас-Вегасе.

Подписчики Ломаченко обратили внимание на любопытный факт. В промо-ролике показано, как украинец и японец бьют Теофимо Лопеса, хотя оба проиграли ему.

"Мне понравилось как в ролике показали, что оба соперника дали по роже Лопесу", "В ролике трамбуют Лопеса", "Троллинг Лопеса", - комментируют фанаты.

Ломаченко - Накатани: результаты боксеров

Василий Ломаченко свой предыдущий бой провел 17 октября. В бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе он проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей и потерял все свои пояса. Всего на счету украинца 14 побед (10 нокаутом) при 2 поражениях.

Накатани в предыдущий раз выходил на ринг 12 декабря прошлого года. Он техническим нокаутом выиграл у Феликса Вердехо и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона WBO. Всего на счету 32-летнего японца 19 побед (13 нокаутом) и 1 поражение.

Накатани, как и Ломаченко, проигрывал Теофимо Лопесу решением судей. Бой состоялся в 2019 году.

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Автор: Антон Дударь