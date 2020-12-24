Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал свое недавнее интервью, в котором он заявил, что не проиграл Теофимо Лопесу, а судьи "были заряжены".
Украинец попытался объяснить свои слова по поводу судейского решения в бою с Лопесом, пишет The Ring.
"Я не сказал, что судьи были подкуплены, я сказал, что они не были объективными и были предвзятыми. После того как я увидел судейские записки, я понял, что судьи были против меня", - заявил Ломаченко.
Он утверждает, что не может их судить и ставить им оценки.
"По тому, как я дрался, и как я чувствовал себя во время боя, я не чувствовал, что проиграл бой. Я могу сказать вам, какие раунды я выиграл, а какие - он. Я вижу, по крайней мере, ничью, но если вы хотите посчитать его удары и мои, то, могу сказать, что выиграл бой на один раунд", - сказал боксер.
"Как я могу говорить о том, что судей подкупили, если я этого не видел и не слышал. Никогда не думал, что судей подкупили. Нет, судей не подкупали", – добавил Ломаченко.
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Ломаченко - Лопес: после боя
- В ночь с 17 на 18 октября по Киеву Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей.
- Украинец потерял свои титулы WBC, WBO и WBA в легком весе, а Лопес, который сохранил пояс IBF и получил титулы украинца, стал единственным действующим абсолютным чемпионом мира в боксе.
- Стало известно, что Ломаченко проводил бой с Лопесом с травмой. После поединка он перенес операцию на плече.
- Промоутер Боб Арум прокомментировал ситуацию с возможным реваншем.
- Тренер и отец Лопеса заявил, что Ломаченко не получит реванша.
- Спустя два месяца после боя Ломаченко прервал молчание, заявив, что "не проиграл" бой.
- Тренер и отец Лопеса резко высказался в адрес Ломаченко.
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