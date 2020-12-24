Украинец попытался объяснить свои слова по поводу судейского решения в бою с Лопесом.

Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал свое недавнее интервью, в котором он заявил, что не проиграл Теофимо Лопесу, а судьи "были заряжены".

Украинец попытался объяснить свои слова по поводу судейского решения в бою с Лопесом, пишет The Ring.

"Я не сказал, что судьи были подкуплены, я сказал, что они не были объективными и были предвзятыми. После того как я увидел судейские записки, я понял, что судьи были против меня", - заявил Ломаченко.

Он утверждает, что не может их судить и ставить им оценки.

"По тому, как я дрался, и как я чувствовал себя во время боя, я не чувствовал, что проиграл бой. Я могу сказать вам, какие раунды я выиграл, а какие - он. Я вижу, по крайней мере, ничью, но если вы хотите посчитать его удары и мои, то, могу сказать, что выиграл бой на один раунд", - сказал боксер.

"Как я могу говорить о том, что судей подкупили, если я этого не видел и не слышал. Никогда не думал, что судей подкупили. Нет, судей не подкупали", – добавил Ломаченко.

Ломаченко - Лопес: после боя

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Автор: Олег Давыгора