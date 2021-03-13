Чемпион мира считает, что у Александра Усика были проблемы с Дереком Чисорой.

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри высказался о перспективах украинца Александра Усика в супертяжелом весе.

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Об этом Фьюри сказал в интервью YouTube-каналу iFL TV.

"Без обид для Чисоры, но он уже в конце своей карьеры и был тестом для Усика в супертяжелом дивизионе. Дереку уже почти 40 лет, он проиграл большинство из последних боев. Но я считаю, что он заслужил победу или как минимум ничью, однако он уступил решением судей. Если у Усика были проблемы с Чисорой, то как он собирается побеждать топ-бойцов в супертяжах?".

При этом Фьюри подчеркнул, что Усик может победить Джо Джойса:

"Джойс может победить Усика. И наоборот. Проблемы с Чисорой не означают, что Усик будет иметь проблемы с Джойсом. Все могут победить всех. Всех, кроме меня. Потому что я непобедимый".

Александр Усик: карьера в супертяжелом весе

Усик перешел в супертяжелый вес в 2019 году после того, как стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

В первом бою в супертяжах украинец одержал досрочную победу над Чаззом Уизерспуном. В октябре 2020-го Усик решением судей выиграл у Дерека Чисоры.

Украинец стал обязательным претендентом на бой за пояс WBO, однако Всемирная боксерская организация разрешила чемпиону Энтони Джошуа еще раз отложить обязательную защиту титула ради боя с Тайсоном Фьюри.

Ожидается, что Усик проведет бой против британца Джо Джойса за титул "временного" чемпиона WBO, но с организацией этого боя пока есть загвоздка.

Также Усик возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе.

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Автор: Антон Дударь