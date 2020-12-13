Тайсон Фьюри заявил, что "отшлепает" Энтони Джошуа, как Деонтея Уайлдера.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал свой возможный бой с обладателем титулов WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа.

У себя в Instagram Фьюри отреагировал на слова, которые Джошуа сказал в ринге после боя против Кубрата Пулева: "Хочу драться с любым, у кого есть пояс. Если это Фьюри - пусть будет Фьюри".

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"Энтони Джошуа только что наложил себе в штаны в прямом эфире на ТВ. Его спросили, хочет ли он провести бой со мной, но он лишь ходил вокруг да около и спрятался в кусты. Я хочу этот бой. Я хочу, чтобы он был следующим. Я нокаутирую Джошуа за три раунда. Он просто бомж, не могу дождаться, когда вырублю его", - сказал Фьюри.

Также он написал в Instagram: "Это лишь вопрос времени. Я отшлепаю тебя, как Уайлдера за 2-3 раунда".

Ситуация в супертяжелом весе: главное

Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.

Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. После этого ему необходимо провести обязательную защиту пояса WBO.

Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что в декабре он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако у Фьюри уже заявили, что третьего боя не будет.

В 2021 году Джошуа и Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Однако Александр Усик планирует помешать этим планам. Он заявил, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным.

В таком случае Усик может оспорить титул WBO с британцем Джо Джойсом.

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Автор: Антон Дударь