Британский боксер Карл Фрэмптон проиграл техническим нокаутом американцу Джамелю Херрингу и объявил о завершении карьеры.
Бой состоялся в рамках вечера бокса в Дубае.
Поединок завершился в шестом раунде. Чемпион мира по версии WBO в первом легком весе Херринг (28-3, 16 КО) сперва отправил соперника в нокдаун в пятом раунде, а затем и в шестом. Фрэмптон сумел продолжить, но избиение не прекратилось, после чего угол британца сигнализировал о завершении боя.
Видео в Twitter опубликовал Top Rank.
🎥 𝙃𝙄𝙂𝙃𝙇𝙄𝙂𝙃𝙏𝙎 🎥— Top Rank Boxing (@trboxing) April 4, 2021
A career-defining performance by @JamelHerring. Plain & simple.#HerringFrampton | #AndStillpic.twitter.com/mnHBAVPk3a
После поединка 34-летний Фрэмптон объявил о завершении карьеры.
"Я сказал перед боем, что уйду, если проиграю. Это именно то, что я собираюсь сделать. Я долго отсутствовал и пропустил взросление своих детей, хочу посвятить жизнь своей семье. У меня был как хороший бокс, так и плохой для меня в последние годы. Я насладился лучшими годами своей карьеры, а теперь просто хочу вернуться домой к своей красивой жене и детям", - цитирует боксера BoxingScene.
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Карл Фрэмптон: карьера и достижения
- Фрэмптон провел на профи-ринге 31 бой. В его активе 28 побед (16 нокаутом) при трех поражениях.
- Фрэмптон был чемпионом мира по версиям IBF (2014-2016) и WBA (2016) во втором легчайшем весе, а также владел титулом WBA в полулегком весе (2016-2017).
- В 2016 году уроженец Северной Ирландии был признан боксером года по версии журнала The Ring.
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