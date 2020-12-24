Джошуа рассказал, при каком условии этот бой может состояться.

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа допускает, что следующий поединок может провести против украинского боксера Александра Усика.

Джошуа рассказал, при каком условии этот бой может состояться в интервью BoxingScene.

"Надеюсь, что бой с Фьюри состоится. Если это тот бой, который люди хотят увидеть, то мне все равно, где он пройдет – в Великобритании, Саудовской Аравии или Африке", - сказал боксер.

Также Джошуа сделал обещание по поводу боя.

"Я сделаю Фьюри серьезное предложение, и если он сам настроен драться со мной, то он его примет. Если он откажется, то я буду драться с Александром Усиком", – заявил он.

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Автор: Олег Давыгора