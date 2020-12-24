Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа допускает, что следующий поединок может провести против украинского боксера Александра Усика.
Джошуа рассказал, при каком условии этот бой может состояться в интервью BoxingScene.
"Надеюсь, что бой с Фьюри состоится. Если это тот бой, который люди хотят увидеть, то мне все равно, где он пройдет – в Великобритании, Саудовской Аравии или Африке", - сказал боксер.
Также Джошуа сделал обещание по поводу боя.
"Я сделаю Фьюри серьезное предложение, и если он сам настроен драться со мной, то он его примет. Если он откажется, то я буду драться с Александром Усиком", – заявил он.
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Ситуация в супертяжелом весе: главное
- Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.
- Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. Теперь ему необходимо провести обязательную защиту пояса WBO.
Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что в декабре он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако у Фьюри уже заявили, что третьего боя не будет.
В 2021 году Джошуа и Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Их промоутеры настроены организовать этот поединок.
Однако Александр Усик заявлял, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным.
Если титул WBO будет вакантным, Усик может оспорить его с британцем Джо Джойсом, который уже бросал украинцу вызов.
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