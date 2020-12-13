Британский чемпион уверенно разобрался с претендентом из Болгарии.

Британский боксер Энтони Джошуа защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO, победив болгарина Кубрата Пулева.

Джошуа одержал досрочную победу.

Уже в третьем раунде рефери дважды начинал отсчет для Пулева. Однако болгарин сумел продержаться в ринге до девятого раунда, в котором Джошуа сперва отправил соперника в нокдаун апперкотами, а затем добил его ударом с правой. В этот раз Пулев не сумел подняться за время отсчета.

Видео опубликовал Twitter DAZN.

Anthony Joshua was on another level tonight 😤



(@AutoZone) pic.twitter.com/ghdeHst1dk — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 13, 2020

Полное видео боя

Джошуа - Пулев: итоги боя

Джошуа проводил обязательную защиту титула по линии IBF.

На счету британского боксера теперь 24 победы в 25 боях (22 - нокаутом) при одном поражении.

Пулев проиграл два раза в 30 поединках. В первый раз он проигрывал также в титульном бою в 2014 году, когда был нокаутирован Владимиром Кличко.

Далее Джошуа обязан провести защиту титула WBO, претендентом на который является Александр Усик. Однако есть также вариант, что британец в следующем бою встретится в ринге с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

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Автор: Антон Дударь