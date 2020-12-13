Британский боксер Энтони Джошуа защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO, победив болгарина Кубрата Пулева.
Джошуа одержал досрочную победу.
Уже в третьем раунде рефери дважды начинал отсчет для Пулева. Однако болгарин сумел продержаться в ринге до девятого раунда, в котором Джошуа сперва отправил соперника в нокдаун апперкотами, а затем добил его ударом с правой. В этот раз Пулев не сумел подняться за время отсчета.
Видео опубликовал Twitter DAZN.
ANTHONY JOSHUA. BOOM. pic.twitter.com/I5T8H8aplR— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2020
Anthony Joshua was on another level tonight 😤— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 13, 2020
(@AutoZone) pic.twitter.com/ghdeHst1dk
Полное видео боя
Джошуа - Пулев: итоги боя
- Джошуа проводил обязательную защиту титула по линии IBF.
- На счету британского боксера теперь 24 победы в 25 боях (22 - нокаутом) при одном поражении.
- Пулев проиграл два раза в 30 поединках. В первый раз он проигрывал также в титульном бою в 2014 году, когда был нокаутирован Владимиром Кличко.
- Далее Джошуа обязан провести защиту титула WBO, претендентом на который является Александр Усик. Однако есть также вариант, что британец в следующем бою встретится в ринге с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram