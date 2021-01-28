Стало известно, сколько Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри заработают за свой бой за титул абсолютного чемпиона мира.
Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, британские тяжеловесы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри получат по 100 миллионов фунтов каждый (около $136 млн).
Контрактом на бой также предусмотрена опция проведения реванша. Стороны договорились, что победитель первого поединка заберет 60% призового фонда, а неудачник – 40%.
Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что он уже прислал предварительный вариант контракта на ознакомление Бобу Аруму, представляющему интересы Тайсона Фьюри.
"Первый проект контракта уже отправлен Аруму. Черновик отражает позитивный характер обсуждений, которые мы вели в отношении боя. Надеемся подписать соглашение в течение следующих двух недель", - поделился деталями Хирн.
Ожидается, что бой пройдет в июне. Местом проведения рассматривают ОАЭ, Катар, Сингапур, Австралию, Саудовскую Аравию или США.
Читайте такжеИзвестный российский боксер попался на допинге
Ситуация в супертяжелом весе: главное
- Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. На данный момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.
- Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. Теперь ему необходимо провести обязательную защиту пояса WBO.
Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что в декабре он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако у Фьюри уже заявили, что третьего боя не будет.
В 2021 году Джошуа и Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Команды боксеров уже близки к завершению переговоров.
Однако Александр Усик заявлял, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным.
Если титул WBO будет вакантным, Усик может оспорить его с британцем Джо Джойсом, который уже бросал украинцу вызов.
Джошуа заявил, что готов отказаться от пояса ради боя с Фьюри.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram