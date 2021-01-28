Британские тяжеловесы получат баснословные гонорары.

Стало известно, сколько Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри заработают за свой бой за титул абсолютного чемпиона мира.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, британские тяжеловесы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри получат по 100 миллионов фунтов каждый (около $136 млн).

Контрактом на бой также предусмотрена опция проведения реванша. Стороны договорились, что победитель первого поединка заберет 60% призового фонда, а неудачник – 40%.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что он уже прислал предварительный вариант контракта на ознакомление Бобу Аруму, представляющему интересы Тайсона Фьюри.

"Первый проект контракта уже отправлен Аруму. Черновик отражает позитивный характер обсуждений, которые мы вели в отношении боя. Надеемся подписать соглашение в течение следующих двух недель", - поделился деталями Хирн.

Ожидается, что бой пройдет в июне. Местом проведения рассматривают ОАЭ, Катар, Сингапур, Австралию, Саудовскую Аравию или США.

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Автор: Будрин Артем