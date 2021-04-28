Дом украинского боксера расположен в поселке Ворзель.

Журналисты решили узнать, сколько стоит дом боксера Александра Усика.

Об этом стало известно из расследования KYIV.LIVE.

В 2020 году спортсмен приобрел роскошную недвижимость недалеко от Киева - возле Ирпеня.

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По данным из реестра прав на недвижимость, Усику принадлежит имение площадью 300 кв. м, а также земельный участок на восемь соток в поселке Ворзель. Стоимость дома с подобной площадью составляет 300 000 долларов согласно информации, которую предоставили журналисты-расследователи программы "Викриття" на канале KYIV.LIVE.

Жилье, где живет боксер, расположено среди соснового леса.

Отметим, что дроны съемочной команды сделали снимки качели для детей во дворе, а также зафиксировали кадры настоящего колодца.

Напомним, что недавно автомобиль Усика эвакуировали в центре Киева.

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Автор: Артем Будрин