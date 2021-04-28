Журналисты решили узнать, сколько стоит дом боксера Александра Усика.
Об этом стало известно из расследования KYIV.LIVE.
В 2020 году спортсмен приобрел роскошную недвижимость недалеко от Киева - возле Ирпеня.
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По данным из реестра прав на недвижимость, Усику принадлежит имение площадью 300 кв. м, а также земельный участок на восемь соток в поселке Ворзель. Стоимость дома с подобной площадью составляет 300 000 долларов согласно информации, которую предоставили журналисты-расследователи программы "Викриття" на канале KYIV.LIVE.
Жилье, где живет боксер, расположено среди соснового леса.
Отметим, что дроны съемочной команды сделали снимки качели для детей во дворе, а также зафиксировали кадры настоящего колодца.
Напомним, что недавно автомобиль Усика эвакуировали в центре Киева.
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