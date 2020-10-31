Украинский боксер проведет свой второй поединок в супертяжелом весе.

В субботу, 31 октября, в Лондоне на арене "Уэмбли" пройдет бой в супертяжелом весе с участием украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Усик - Чисора.

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Усик - Чисора: где смотреть бой онлайн

На украинских телеканалах прямой трансляции боя не будет. Поединок можно будет посмотреть по подписке на онлайн-платформе MEGOGO.

Также вечер бокса покажут сервис DAZN и Sky Sports Box Office.

Бои андеркарда начнутся уже в 20.00 по Киеву. Ориентировочное время начала поединка Усика против Чисоры - 23.00. В это время начнется прямая трансляция.

Усик - Чисора: перед боем

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Автор: Данил Слесь