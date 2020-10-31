В субботу, 31 октября, в Лондоне на арене "Уэмбли" пройдет бой в супертяжелом весе с участием украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Усик - Чисора.
Читайте такжеУсик - Чисора: прогноз букмекеров на бой
Усик - Чисора: где смотреть бой онлайн
На украинских телеканалах прямой трансляции боя не будет. Поединок можно будет посмотреть по подписке на онлайн-платформе MEGOGO.
Также вечер бокса покажут сервис DAZN и Sky Sports Box Office.
Бои андеркарда начнутся уже в 20.00 по Киеву. Ориентировочное время начала поединка Усика против Чисоры - 23.00. В это время начнется прямая трансляция.
Усик - Чисора: перед боем
- Бой Усик - Чисора должен был пройти еще в мае, но планам организаторов помешал коронавирус.
- На кону поединка не будет чемпионских поясов.
- Для Усика это будет второй бой в супертяжелом весе и 18-й на профи-ринге. Во всех предыдущих боях украинец одержал победы. У Чисоры - 32 победы и 9 поражений.
- Во время одной из тренировок Усик обратился к Чисоре, заявив: "Я иду за тобой". Позже британец ответил украинцу.
- Перед боем Усик сдал тест на коронавирус.
- Также состоялась дуэль взглядов Усика и Чисоры.
- Перед поединком Усик получил подарок от украинского футболиста "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram