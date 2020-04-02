Российский тренер, который шутил над пандемией в компании Усика, заболел коронавирусом (фото)

Антона Кадушина госпитализировали в Москве.

Российский тренер по боксу Антон Кадушин заболел коронавирусом.

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Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Кадушина, первые симптомы у него появились через неделю после возвращения из Лондона. Сейчас тренер находится в одной из московских больниц.

"На сегодняшний день состояние свое оцениваю стабильным, температура прыгает от 38,4 по ночам и до 36,7 днем", - написал российский специалист.

Стоит отметить, что Кадушин готовил россиянина Сергея Воробьева к поединку с украинцем Кареном Чухаджяном в Калининграде, который его подопечный проиграл раздельным решением судей.

Кроме того, 17 марта тренер встречался с украинским боксером Александром Усиком в Великобритании. Тогда в Instagram он опубликовал совместное фото и сделал подпись на тему пандемии COVID-19:

"Коронавируса нет, есть только позитив и happy virus".

Шутка про "happy virus" принадлежит самому Усику, который призывал людей меньше паниковать по поводу инфекции.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик угодил в скандал с фотографией в поддержку Сталина.