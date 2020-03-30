Владимир Кличко вошел в число кандидатов на включение в Международный зал славы бокса

У украинского экс-чемпиона мира серьезные конкуренты.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко стал одним из кандидатов на включение в Международный зал боксерской славы.

Об этом сообщает ESPN.

Кличко-младший может быть включен в Зал славы в 2021 году.

Читайте также"Искусственная болезнь": Владимир Кличко рассказал, как "косил" от тренировок в 14 лет

Конкурентами украинца в голосовании будут экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, экс-чемпион мира в четырех дивизионах Мигель Котто, а также бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд.

Результаты голосования станут известны в декабре.

Напомним, Владимир Кличко на протяжении одиннадцати лет непрерывно являлся чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинец завершил карьеру в 2017 году после поражения в бою с Энтони Джошуа. Всего на счету Кличко-младшего 64 победы и 5 поражений.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Владимир Кличко запустил спортивный челлендж в честь своего дня рождения.