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"Слушайте рекомендации": Ломаченко обратился к болельщикам и спортсменам в связи с пандемией коронавируса

16:27, 28 марта 2020
Бокс
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Василий Ломаченко / REUTERS

Обращение боксера опубликовано на его официальной странице в Facebook.

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"Тренировочный процесс никогда не останавливается! Желаю всем вам безопасности и здоровья. Пожалуйста, будьте осторожны и внимательно слушайте рекомендации компетентных людей", - говорится в обращении.

Также боксер обратился к своим коллегам:

"Обращаюсь ко всем спортсменам - не сдавайтесь. Продолжайте ваши тренировки в максимально возможной степени, продолжайте быть сильным для себя и близких".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Александр Усик рассказал о своем спортивном карантине.

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