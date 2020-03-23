"Искусственная болезнь": Владимир Кличко рассказал, как "косил" от тренировок в 14 лет

Украинский боксер признался, что любил погулять на старте своей боксерской карьеры.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал о том, как в 14-летнем возрасте не любил тренироваться и что делал, чтобы не ходить на занятия.

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Легенду украинского бокса цитирует mixsport.pro.

"Вот представьте: мне 14 лет. Тренировки два раза в день. А мне хочется пойти погулять, приготовиться к очередной ночной вылазки в лес, где мы с друзьями разводили костер, пекли картошку, а случалось, и жарили шашлыки. Какие могут быть тренировки! И у кого в таком возрасте есть желание бегать кроссы по 5-6 километров и работать в зале на износ?

Недалеко от лесной тропы, по которой проходил маршрут кросса, находился продуктовый магазин. Нас там знали в лицо. Забегал туда, покупал батон, бутылку кефира и возвращал обратно в лес, где удобно устраивался под широким деревом.

Как-то меня там застал Александр Полищук, под руководством которого я занимался в училище. Он не удивился, а просто пообещал, мол, если такое еще раз повторится, это будет мой последний день занятий. Впрочем, это еще звучало неоднократно", - рассказал Кличко.

Бывший чемпион также признался, что иногда использовал тему здоровья, чтобы не идти в зал:

"Я даже иногда прибегал к маленьким хитростям. Например, искусственной болезни. Для того, чтобы поднять температуру, съедал на голодный желудок кусочек сахара с двумя капельками спиртового раствора йода. Это обеспечивало температуру тела под 38 градусов. Тренеру не оставалось ничего другого, кроме как бессильно разводить руками".

Владимир Кличко завершил карьеру в 2017-м году.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Владимир Кличко обратился к фанатам в связи с коронавирусом.