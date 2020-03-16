"Не должны паниковать": Владимир Кличко обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

Экс-чемпион мира призвал всех "очистить руки и головы".

Бывший чемпион мира Владимир Кличко обратился ко всем болельщикам в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Братство Кличко".

"Вирус Covid-19 - это невероятный и гигантский вызов для всех нас, наших правительств, наших систем здравоохранения, нашей экономики, для человечества. Пришло время встретиться с этой проблемой лицом к лицу и внести свой личный вклад. Главный посыл - очистить наши руки. Также очень важно очистить наши головы. Дело не в том, чтобы быть оптимистом или пессимистом. Это больше о том, чтобы быть реалистом. Мы не должны паниковать, но в тоже время не должны быть неготовыми к этой ситуации. Мы должны оставаться объективными и способными действовать", - говорится в обращении Кличко.

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По словам Кличко, прежде всего, нужно сосредоточиться на спасении жизней:

"Прямо сейчас, мы должны сосредоточиться на самом необходимом - защите и спасении жизней. Жизни пожилых людей и части населения, живущих не в лучших условиях - в наибольшей опасности и зоне риска. Но давайте не обманывать себя: любой может быть инфицирован, стать носителем и распространителем вируса, и мы не можем быть неосторожны или эгоистичны".

"Факт в том, что мы не знаем много (пока). Это большая разница с классической эпидемией гриппа, которую мы переживали на протяжении веков. Сейчас, и на данный момент мы не знаем, как долго будет ограничиваться наша повседневная жизнь. Надеемся, что не несколько лет, но точно пару недель, и, кто знает, может, даже несколько месяцев", - отметил экс-чемпион мира, призвав всех "адаптировать образ жизни" и "действовать как команда".

"Вирус в деталях, поэтому каждый жест имеет значение, каждый день имеет решающее значение и каждый человек имеет решающее значение", - резюмировал Кличко.

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