Восемь лет без бокса: Фьюри грозит жесткое наказание за применение допинга перед боем с Кличко

Боксер подозревается в попытке скрыть нарушение антидопингового кодекса.

Британское антидопинговое агентство (UKAD) рассмотрит дело британского чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри о сокрытии употребления допинга.

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Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, в феврале 2015 года представитель команды Тайсона Фьюри связался с фермером из Ланкашира Мартином Кэрфутом и предложил ему 30 тысяч долларов за показания в Британском антидопинговом агентстве. Фермер должен был сказать, что анаболический стероид нандролон попал к Фьюри в организм из мяса дикого кабана, который выращивался в хозяйстве Кэрфута.

При этом деньги фермер так и не получил, а допинг-тест с этим же веществом провалил и брат Тайсона - Хьюи Фьюри.

UKAD будет расследовать это дело и пытаться доказать вину братьев. Если это произойдет, то оба боксера получат дисквалификацию на восемь лет.

Стоит отметить, что после этой истории в ноябре 2015 года Фьюри вышел на ринг против украинца Владимира Кличко и сенсационно победил единогласным решением судей, завоевав несколько чемпионских поясов.

В прошлом поединке Тайсон Фьюри встречался с Деонтеем Уайлдером в феврале, одержав досрочную победу - в седьмом раунде угол американца выбросил белое полотенце. Британец завоевал пояс WBC.

УНИАН ранее сообщал о том, что президент США Трамп захотел пригласить Фьюри и Уайлдера в Белый дом.