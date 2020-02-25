Трамп захотел пригласить Фьюри и Уайлдера в Белый дом (видео)
14:54, 25 февраля 2020Бокс
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Трамп не скрывал эмоций, комментируя самый ожидаемый боксерский бой года.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от поединка между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри.
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Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), прошедший в ночь на 23 февраля в Лас-Вегасе, завершился победой Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде.
«Это был отличный поединок, два великих боксера. Действительно очень захватывающе. Может быть, надо пригласить их в Белый дом», — сказал Трамп в видео, опубликованном в Twitter Майкла Хэвера.
Ранее сообщалось, что Уайлдер воспользовался правом на реванш с Фьюри.
Trump inviting @Tyson_Fury to the White House! pic.twitter.com/Tia2qIy6vq— Michael Heaver (@Michael_Heaver) February 24, 2020
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