Трамп захотел пригласить Фьюри и Уайлдера в Белый дом (видео)

Трамп не скрывал эмоций, комментируя самый ожидаемый боксерский бой года.

Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от поединка между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри.

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Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), прошедший в ночь на 23 февраля в Лас-Вегасе, завершился победой Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде.

«Это был отличный поединок, два великих боксера. Действительно очень захватывающе. Может быть, надо пригласить их в Белый дом», — сказал Трамп в видео, опубликованном в Twitter Майкла Хэвера.

Ранее сообщалось, что Уайлдер воспользовался правом на реванш с Фьюри.