"Угадай, в какой машине": Ломаченко показал мастерство в дрифте (видео)

Украинский боксер является поклонником автоспорта.

Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко, который является чемпионом мира по версиям WBC, WBO и WBA, попробовал свои силы на гоночной трассе в Одессе.

31-летний боксер принял участие в дрифте - виде гонок, в котором прохождение поворотов осуществляется с помощью управляемых заносов автомобиля.

"Дрифт Ломаченко. Угадай, в какой машине", - подписано видео, которое опубликовал Instagram-аккаунт lomus_official.

УНИАН ранее сообщал о том, что промоутер назвал вероятную дату следующего боя Ломаченко.