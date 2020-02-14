"Угадай, в какой машине": Ломаченко показал мастерство в дрифте (видео)
10:55, 14 февраля 2020Бокс
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Украинский боксер является поклонником автоспорта.
Ломаченко проводит свободное время в Одессе / REUTERS
Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко, который является чемпионом мира по версиям WBC, WBO и WBA, попробовал свои силы на гоночной трассе в Одессе.
31-летний боксер принял участие в дрифте - виде гонок, в котором прохождение поворотов осуществляется с помощью управляемых заносов автомобиля.
"Дрифт Ломаченко. Угадай, в какой машине", - подписано видео, которое опубликовал Instagram-аккаунт lomus_official.
УНИАН ранее сообщал о том, что промоутер назвал вероятную дату следующего боя Ломаченко.
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