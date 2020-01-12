Непобедимый украинский боксер узнал имя следующего соперника

Украинец будет боксировать в США.

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк проведет следующий бой в январе против соперника из Мексики.

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Об этом сообщает BoxingScene.

Бой состоится 31 января на арене Hirsch Memorial Coliseum в Шривпорте, штат Луизиана (США). Вечер бокса получил название ShoBox: The New Generation.

Соперником Шелестюка станет мексиканец Алехандро Давила, в активе которого 19 побед при двух ничьих и одном поражении.

34-летний Шелестюк провел 17 боев на профессиональном ринге и все выиграл (10 - нокаутом). Прошлый поединок украинец провел 9 марта, когда единогласным решением судей победил мексиканца Мартина Мартинеса.

УНИАН ранее сообщал о том, что американка побила мировой рекорд Ломаченко.