Непобедимый украинский боксер узнал имя следующего соперника
11:26, 12 января 2020Бокс
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Украинец будет боксировать в США.
Шелестюк прошлый бой провел в марте / фото: BoxingScene
Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк проведет следующий бой в январе против соперника из Мексики.
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Об этом сообщает BoxingScene.
Бой состоится 31 января на арене Hirsch Memorial Coliseum в Шривпорте, штат Луизиана (США). Вечер бокса получил название ShoBox: The New Generation.
Соперником Шелестюка станет мексиканец Алехандро Давила, в активе которого 19 побед при двух ничьих и одном поражении.
34-летний Шелестюк провел 17 боев на профессиональном ринге и все выиграл (10 - нокаутом). Прошлый поединок украинец провел 9 марта, когда единогласным решением судей победил мексиканца Мартина Мартинеса.
УНИАН ранее сообщал о том, что американка побила мировой рекорд Ломаченко.
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