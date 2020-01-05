"Останется без титулов": экс-чемпион мира дал прогноз на противостояние Усика и Джошуа

Тимоти Брэдли считает, что украинский боксер отберет у британца чемпионские пояса.

Американский экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли дал свой прогноз на будущее противостояние между украинцем Александром Усиком и чемпионом мира по версиям WBO, IBF, WBA и IBO Энтони Джошуа.

В эфире ESPN Брэдли выразил мнение, что Джошуа потеряет свои пояса, передает Boxingnews24.

Читайте также"Хочет кусок пирога": Джошуа намерен победить Усика

"Думаю, что в 2020 году Джошуа останется без титулов. В этом году он проиграет пояса Усику. Сейчас Усик обязательный претендент по линии WBO. Сначала Джошуа победит Кубрата Пулева, но затем Усик перебоксирует его. Джошуа потеряет титулы".

Напомним, ожидается, что бой Джошуа и Усика состоится в 2020 году. Однако сперва оба боксера проведут промежуточные бои. Наиболее вероятным соперником для Усика является Дерек Чисора.

УНИАН также сообщал о том, что британский экс-чемпион оценил перспективы Усика в супертяжелом весе.