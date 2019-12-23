Чисора все ближе: промоутер подтвердил, что Усик не станет следующим соперником Джошуа

Украинец будет вынужден подождать.

Украинский супертяжеловес Александр Усик не станет следующим соперником чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа.

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Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в комментарии YouTube-каналу EsNews.

Следующим оппонентом Джошуа должен стать Кубрат Пулев, который претендует на титул IBF.

"Получит ли Пулев бой с Джошуа перед Усиком? Да, он станет следующим соперником чемпиона. Вы знаете, как BF относится к своим обязательным защитам. Поэтому Пулев будет драться с Джошуа до Усика", - отметил Арум.

У Джошуа и Пулева есть 30 дней, чтобы согласовать условия боя. В таком случае Усик уже в марте встретится с британцем Дереком Чисорой в промежуточном поединке.

УНИАН ранее сообщал о том, что промоутер назвал вероятную дату боя Усик - Чисора.