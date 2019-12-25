"Пять боев и шесть нулей": Деревянченко остался без промоутера и ждет предложений

Украинец не настроен продлевать контракт с Лу Дибеллой.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко заявил о планах начать сотрудничество с новым промоутером в США.

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Об этом Деревянченко сказал в рамках проекта "Отдушивдушу" на YouTube.

"У меня закончился контракт с Лу Дибеллой. Получается, что я сейчас свободный агент. Он еще не предлагал новый, потому что я пока в Украине нахожусь. Но, когда вернусь в Штаты, то, наверное, какое-то предложение мне сделает. Я его посмотрю, конечно, но я бы не хотел с ним уже работать.

Причина в том, что года два назад у меня простои были сильно большие. Он мне не мог организовать бои. И гонорары были маленькие. Было туговато.

Так что, кто хочет стать моим промоутером, должен предложить мне пять боев и хорошую сумму, шесть нулей", - отметил боксер.

Напомним, в этом году Деревянченко провел бой за титулы IBF и IBO с Геннадием Головкиным и проиграл решением судей.

УНИАН ранее сообщал о том, что Деревянченко рассчитывает на бой с лучшим боксером мира.