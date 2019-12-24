"Я не отказывался": украинец Деревянченко рассчитывает на бой с лучшим боксером мира

Сергей Деревянченко хочет встретиться в ринге с Саулем Альваресом.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко заявил, что в 2020 году хочет провести бой с мексиканским чемпионом мира Саулем Альваресом.

Об этом Деревянченко сказал в рамках проекта "Отдушивдушу" на YouTube.

"Сейчас приеду в Америку и будем разговаривать. Будут пытаться организовать бой с Альваресом в 2020 году", - отметил Деревянченко.

Деревянченко мог встретиться с Альваресом в этом году, но сторонам не удалось организовать бой. Украинец рассказал, почему:

Читайте такжеЧемпион мира Далакян проведет защиту титула в Киеве: названы соперник и дата боя

"Совсем не я отказался от боя. Не получилось договориться. Они там всякие штрафы вписывали. Например, если у тебя будет на 450 грамм больше вес, то штраф около миллиона. Если буду говорить, что я с Альваресом буду боксировать, до официального объявления DAZN, тогда тоже какие-то санкции".

"Они так контракт составили, что там везде капканы были. Они не согласились давать ту сумму, которую мой менеджер называл. Мы хотели 7 миллионов долларов, они были не согласны. Альварес получил бы гонорар в 35 миллионов долларов", - добавил Деревянченко.

Отметим, что Альварес владеет титулами чемпиона WBC и WBA в среднем весе.

Напомним, в этом году Деревянченко провел бой за титулы IBF и IBO с Геннадием Головкиным и проиграл решением судей.

Как сообщал УНИАН, Альварес был признан лучшим боксером по итогам 2019 года.