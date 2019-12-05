"Он сможет вернуться": Владимир Кличко назвал лучшего боксера в супертяжелом весе

Украинский экс-боксер верит в Энтони Джошуа.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко обсудил положение дел в дивизионе и назвал главную звезду среди супертяжей.

Звезду украинского бокса цитирует Вusiness Іnsider.

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"Если выбирать лучшего из толпы, то это должен быть достойный боец, который с хорошей стороны представляет этот вид спорта. Мне нравится, когда есть такой образ. Это должен быть хороший боец с рядом характеристик - атлетичный, обладающий хорошей репутацией, который является лицом бокса. Я считаю, что по этим компонентам лучшим является Энтони Джошуа", - заявил Владимир.

Кличко признал, что нынешняя ситуация способствует популяризации супертяжелого дивизиона:

"Не стоит забывать, что удалось сделать Энди Руису (он победил Джошуа - прим.). Никто не ожидал ничего подобного от этого парня. Он показал одно из лучших выступлений в истории бокса, был андердогом, но сумел победить чемпиона.

Хэвивейт выглядит очень увлекательно и это идет на пользу боксу. Надо, чтобы все лучшие бойцы встретились между собой. Тем не менее, если выбирать одного - это Энтони Джошуа. Уверен, что он сможет вернуться".

Напомним, реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии. В первом бою мексиканец одержал сенсационную победу, отобрав у британца пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO.

УНИАН ранее также опубликовал прогноз букмекеров на бой Джошуа - Руис.