Больше пяти лет: Ломаченко дольше всех на планете остается чемпионом мира по боксу

Украинец давно держится на вершине бокса.

Обладатель поясов по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) дольше всех в мире находится в статусе чемпиона мира хотя бы по одной из версий.

Об этом сообщает The Sun.

Украинец завоевал свой первый пояс в 2014 году, когда сумел победить Гарри Расселла-младшего решением судей. С тех пор Василий стал чемпионом еще в двух весовых категориях, продолжая владеть хотя бы одним из титулов уже 5 лет и 4 месяца.

В топ-3 также входят представитель суперлегкого веса Ваенхонг Менайотин (4 года и 11 месяцев) и супертяжеловес Деонтей Уайлдер (4 года и 9 месяцев).

УНИАН ранее сообщал о том, что один из лучших боксеров Украины работает дальнобойщиком в США.