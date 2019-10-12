Украинский боксер нокаутировал соперника в первом раунде (видео)
13:02, 12 октября 2019Бокс
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Супертяж Владислав Сиренко одержал очередную победу на профи-ринге.
Владислав Сиренко в двенадцатый раз в карьере выиграл нокаутом / фото: скриншот
Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) одержал свою очередную победу.
В Германии Сиренко победил итальянца Ивана де Берардино (9-2-1, 6 КО) в поединке за титул Eurasian Boxing Parliament.
Сиренко хватило одного раунда, чтобы отправить итальянца в нокаут. Отметим, что в начале боя де Берардино использовал грязный прием, "боднув" украинца головой.
Сиренко одержал свою тринадцатую победу в тринадцати боях.
Эту победу Сиренко посвятил своему тренеру Джеймсу Али Баширу, который находится в больнице.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Денис Беринчик одержал уверенную победу над мексиканцем.
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