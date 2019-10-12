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Украинский боксер нокаутировал соперника в первом раунде (видео)

13:02, 12 октября 2019
Бокс
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Владислав Сиренко в двенадцатый раз в карьере выиграл нокаутом / фото: скриншот

В Германии Сиренко победил итальянца Ивана де Берардино (9-2-1, 6 КО) в поединке за титул Eurasian Boxing Parliament.

Сиренко хватило одного раунда, чтобы отправить итальянца в нокаут. Отметим, что в начале боя де Берардино использовал грязный прием, "боднув" украинца головой.

Сиренко одержал свою тринадцатую победу в тринадцати боях.

Эту победу Сиренко посвятил своему тренеру Джеймсу Али Баширу, который находится в больнице.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Денис Беринчик одержал уверенную победу над мексиканцем.

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Теги: #бокс#Владислав Сиренко