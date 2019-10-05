Эффектный выход и уверенная победа: Беринчик разгромил мексиканца по очкам (видео)
23:59, 05 октября 2019Бокс
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Украинский боксер одержал двенадцатую победу на профи-ринге
Денис Беринчик остается непобедимым / фото: К2 Promotions
Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик (12-0, 7 КО) в Броварах провел бой против мексиканца Патрицио Лопеса Морено (26-4, 19 КО).
Украинец доминировал в ринге на протяжении всего боя и одержал разгромную победу по очкам. Все три рефери увидели подавляющее преимущество Беринчика - 120-108, 120-108, 120-109.
31-летний украинец одержал двенадцатую победу на профи-ринге и защитил пояс WBO International.
Отметим, что Беринчик уже традиционно для себя подготовил эффектный выход в ринг. На этот раз украинский боксер предстал в образе Ганнибала Лектера - главного героя фильма "Молчание ягнят". Беринчика в наморднике и цепях вывезли в ринг в клетке.
Видеообзор боя
Выход Беринчика
Полное видео боя
Как сообщал УНИАН, в рамках вечера бокса в Броварах победы также одержали украинцы Олег Малиновский и Дмитрий Митрофанов.
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