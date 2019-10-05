Эффектный выход и уверенная победа: Беринчик разгромил мексиканца по очкам (видео)

Украинский боксер одержал двенадцатую победу на профи-ринге

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик (12-0, 7 КО) в Броварах провел бой против мексиканца Патрицио Лопеса Морено (26-4, 19 КО).

Украинец доминировал в ринге на протяжении всего боя и одержал разгромную победу по очкам. Все три рефери увидели подавляющее преимущество Беринчика - 120-108, 120-108, 120-109.

31-летний украинец одержал двенадцатую победу на профи-ринге и защитил пояс WBO International.

Отметим, что Беринчик уже традиционно для себя подготовил эффектный выход в ринг. На этот раз украинский боксер предстал в образе Ганнибала Лектера - главного героя фильма "Молчание ягнят". Беринчика в наморднике и цепях вывезли в ринг в клетке.

Видеообзор боя

Выход Беринчика

Полное видео боя

Как сообщал УНИАН, в рамках вечера бокса в Броварах победы также одержали украинцы Олег Малиновский и Дмитрий Митрофанов.