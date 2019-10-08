Экс-тренер Кличко и Усика госпитализирован с инсультом

На днях Джеймс Али Башир пережил нападение со стороны неизвестного.

Известный американский специалист Джеймс Али Башир госпитализирован с кровоизлиянием в мозг.

Об этом в Twitter сообщила его сестра Сильвана.

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"Мой брат, легендарный тренер по боксу Джеймс Али Башир был доставлен обратно в госпиталь из-за кровоизлияния в мозг. Ему очень нужны молитвы от всего боксерского сообщества. Это кошмар", - написала сестра тренера.

Несколько дней назад Али Башир был избит накануне боя между чемпионкой мира Клариссой Шилдс и Иваной Хабазин, которая является подопечной тренера.

У Башира возникла словесная перепалка с одним из членов команды Шилдс. Затем на тренера напали, ударив исподтишка. Момент нападения не попал на видео, но так утверждают очевидцы.

Башир был госпитализирован с переломами лицевых костей, перенес операцию, после чего был выписан.

Напомним, ранее Джеймс Али Башир входил в тренерский штаб Владимира Кличко, а также был главным тренером Александра Усика. На данный момент специалист работает с другим украинским боксером - Владиславом Сиренко.

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