цей матеріал доступний українською

"Люблю тебя еще сильнее": Усик трогательно поздравил супругу с юбилеем свадьбы (фото)

12:09, 26 сентября 2019
Бокс
110 0
Александр Усик женился в 2009 году / фото: instagram.com/usykaa

В Instagram-stories Усик разместил фото жены, а также совместные снимки со свадьбы. Боксер посвятил Екатерине стихи и теплые слова.

"Люблю тебя еще сильнее", "Вот ты и попался", - думал я. Сейчас я думаю: "Слава Богу, что я попался тогда".

фото: instagram.com/usykaa
фото: instagram.com/usykaa
фото: instagram.com/usykaa

Напомним, на данный момент Усик в США готовится к дебюту в супертяжелом весе, который запланирован на 12 октября. Соперником украинца будет Тайрон Спонг.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик поделился ожиданиями от дебюта в супертяжелом весе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бокс#Александр Усик