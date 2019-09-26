"Люблю тебя еще сильнее": Усик трогательно поздравил супругу с юбилеем свадьбы (фото)

Украинский боксер показал подписчикам фото со свадьбы и посвятил жене стихи.

Украинский боксер Александр Усик публично поздравил свою супругу Екатерину с десятой годовщиной со дня свадьбы.

В Instagram-stories Усик разместил фото жены, а также совместные снимки со свадьбы. Боксер посвятил Екатерине стихи и теплые слова.

"Люблю тебя еще сильнее", "Вот ты и попался", - думал я. Сейчас я думаю: "Слава Богу, что я попался тогда".

Напомним, на данный момент Усик в США готовится к дебюту в супертяжелом весе, который запланирован на 12 октября. Соперником украинца будет Тайрон Спонг.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик поделился ожиданиями от дебюта в супертяжелом весе.