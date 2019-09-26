"Люблю тебя еще сильнее": Усик трогательно поздравил супругу с юбилеем свадьбы (фото)
12:09, 26 сентября 2019Бокс
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Украинский боксер показал подписчикам фото со свадьбы и посвятил жене стихи.
Александр Усик женился в 2009 году / фото: instagram.com/usykaa
Украинский боксер Александр Усик публично поздравил свою супругу Екатерину с десятой годовщиной со дня свадьбы.
В Instagram-stories Усик разместил фото жены, а также совместные снимки со свадьбы. Боксер посвятил Екатерине стихи и теплые слова.
"Люблю тебя еще сильнее", "Вот ты и попался", - думал я. Сейчас я думаю: "Слава Богу, что я попался тогда".
фото: instagram.com/usykaa
фото: instagram.com/usykaa
фото: instagram.com/usykaa
Напомним, на данный момент Усик в США готовится к дебюту в супертяжелом весе, который запланирован на 12 октября. Соперником украинца будет Тайрон Спонг.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик поделился ожиданиями от дебюта в супертяжелом весе.
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