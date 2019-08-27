Британцы попытались повторить трюки из тренировки Ломаченко (видео)
16:56, 27 августа 2019Бокс
534 0
Подготовка украинского чемпиона наполнена интересными упражнениями.
Ломаченко выйдет на ринг 31 августа / фото: instagram.com/lomachenkovasiliy
Британские журналисты Sky Sports попытались повторить трюки, которые на тренировках исполняет украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко.
Видео с попытками сделать нестандартные упражнения украинца опубликовано на YouTube-канале Sky Sports Boxing.
Британские журналисты с данной миссией практически не справились. Они пытались ходить на руках, жонглировать мячами и боксировать пластиковой бутылкой.
Свой следующий бой Ломаченко проведет в Лондоне 31 августа против британца Люка Кэмпбелла. На кону помимо поясов украинца будет стоять титул WBC.
УНИАН ранее сообщал, что следующий поединок Ломаченко посетят сотни украинцев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter