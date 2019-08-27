Британцы попытались повторить трюки из тренировки Ломаченко (видео)

Подготовка украинского чемпиона наполнена интересными упражнениями.

Британские журналисты Sky Sports попытались повторить трюки, которые на тренировках исполняет украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко.

Видео с попытками сделать нестандартные упражнения украинца опубликовано на YouTube-канале Sky Sports Boxing.

Британские журналисты с данной миссией практически не справились. Они пытались ходить на руках, жонглировать мячами и боксировать пластиковой бутылкой.

Свой следующий бой Ломаченко проведет в Лондоне 31 августа против британца Люка Кэмпбелла. На кону помимо поясов украинца будет стоять титул WBC.

УНИАН ранее сообщал, что следующий поединок Ломаченко посетят сотни украинцев.