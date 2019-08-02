"Большое испытание": Ломаченко прокомментировал предстоящий бой с Кэмпбеллом

Украинец отметил рост соперника.

Чемпион мира по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко прокомментировал предстоящий бой против британца Люка Кэмпбелла, который пройдет 31 августа в Лондоне.

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Слова украинца приводит BoxingScenе.

"Счастлив вновь оказаться в Лондоне. У меня хорошие воспоминания об этом городе - здесь я выиграл олимпийскую золотую медаль. Думаю, что атмосфера вновь будет особенной.

Что касается Кэмпбелла, то я не хочу говорить много. Это может быть самый сложный бой в моей карьере, потому что у соперника есть преимущество в росте и размахе рук. Это большое испытание для меня, но я сосредоточен на своей работе и тренировках. Просто выйду на ринг и покину его победителем. В этом заключается моя цель", - отметил Василий.

Ломаченко впервые в карьере будет боксировать сразу за три чемпионских пояса. Украинец будет защищать титулы по версиям WBO и WBA, а также сразится за вакантный пояс по версии WBC.

В Лондоне уже состоялась церемония взвешивания. Ломаченко оказался легче своего соперника - 65,1 кг и 66,95 кг соответственно.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Александр Усик поделился ожиданиями от следующего боя Ломаченко.