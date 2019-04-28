Украинец Постол одержал уверенную победу и стал претендентом на пояс WBC (видео)

Украинский боксер в США выиграл у француза Мохамеда Мимуна.

Украинский экс-чемпион мира Виктор Постол (31-2, 12 КО) в США провел бой против француза Мохамеда Мимуна (21-3, 2 КО).

Постол доминировал по ходу боя, который продлился все двенадцать раундов. Поединок завершился уверенной победой украинца единогласным решением судей со счетом 98:92, 97:93, 99:91.

Благодаря этой победе Постол стал обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по верси WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Уже в следующем поединке украинец может попытаться вернуть себе титул, который потерял в 2016 году, проиграв Теренсу Кроуфорду. Сейчас поясом WBC владеет американец Хосе Рамирес.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский боксер Денис Беринчик победил японца Нихито Аракаву.