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Украинец Постол одержал уверенную победу и стал претендентом на пояс WBC (видео)

09:48, 28 апреля 2019
Бокс
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Виктор Постол по очкам выиграл у Мохамеда Мимуна / фото: twitter.com/MayweatherPromo

Постол доминировал по ходу боя, который продлился все двенадцать раундов. Поединок завершился уверенной победой украинца единогласным решением судей со счетом 98:92, 97:93, 99:91.

Благодаря этой победе Постол стал обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по верси WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Уже в следующем поединке украинец может попытаться вернуть себе титул, который потерял в 2016 году, проиграв Теренсу Кроуфорду. Сейчас поясом WBC владеет американец Хосе Рамирес.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский боксер Денис Беринчик победил японца Нихито Аракаву.

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Теги: #бокс#Виктор Постол