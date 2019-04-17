Усик зажигательно станцевал на тренировке (видео)

Украинский чемпион ведет подготовку к дебюту в супертяжелом весе.

Украинский чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) порадовал фанатов зажигательным танцем на тренировке.

Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте lomus_17.

Усик станцевал под песню группы "Madcon" - "Beggin".

"Когда в душе ты глубоко творческий человек", - идется в подписи к видеоролику.

"Самый позитивный боксер планеты", "Саша, ты бы и в танцах преуспел", "На эти танцы можно смотреть вечно", - комментируют видео фанаты.

Напомним, Усик готовится дебютировать в супертяжелом весе. Соперником украинца станет камерунский боксер Карлос Такам (36-5-1, 28 КО). Бой пройдет 25 мая в США.

Как сообщал УНИАН, ранее Усик обратился к украинцам и призвал их перестать смотреть "бред".