Усик обратился к украинцам и призвал их перестать смотреть "бред" (видео)

Тема выборов президента и политизации общества зацепила известного боксера.

Известный украинский боксер Александр Усик обратился к соотечественникам в связи с последними событиями в обществе и выборами президента. Усик призвал не поддаваться манипуляциям, которые идут из телевидения.

Общаясь со зрителями во время езды за рулем, Александр Усик поделился своими впечатлениями об бое коллег Василия Ломаченко и Энтони Кроллы. По его мнению, то "это было самое лучшее" зрелище за последний месяц.

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«Потому что по телевизору сейчас показывают одну жесть. Хоть я и не смотрю его, но на базе, где тренируюсь, я постоянно слышу разговоры. Люди общаются о том, что показывают по телевизору - про дебаты. Тот сказал то. Тот обозвал того. Люди! Мы сходим с ума! Что происходит? Мы обзываем друг друга! Мы обвиняем друг друга! Мы врем друг другу и все остальное», - возмутился боксер.

Спортсмен напомнил украинцам, что ситуация зависит только от них. Чтобы изменить жизнь, нужно самим приложить усилия, не надеясь на других. Кроме того, спортсмен попросил не смотреть "бред", который жителям Украины ежедневно показывают и заставляют "додумывать".

«Серьезно, это жесть. Перестаньте смотреть этот ящик, который достает оставшиеся мозги из нашей головы и превращает их в непонятную субстанцию, непригодную к использованию в будущем. Тот, кто решил себе что-то в жизни, должен просто это делать молча, никого не призывая или принуждая к чему-то», - заявил Усик.

Напомним, недавно была объявлена дата дебюта Александра Усика в супертяжелом дивизионе. Его соперником будет камерунский боксер Карлос Такам.