В сети появился яркий проморолик к бою Ломаченко - Кролла (видео)

Поединок Ломаченко - Кролла состоится 13 апреля в Лос-Анджелесе.

В сети появился официальный проморолик боя между чемпионом мира по боксу в легком весе WBO и WBA украинцем Василием Ломаченко и британцем Энтони Кроллой.

Видео, посвященное долгожданному поединку, выпустила промоутерская компания Top Rank. В нем показаны лучшие моменты из прошлых боев украинца и британца.

Бой Ломаченко - Кролла состоится 13 апреля в Лос-Анджелесе. На кону будут стоять пояса WBA и WBO, которыми владеет украинец.

Сейчас в активе Ломаченко 12 побед (9 нокаутов) и одно поражение. На счету британца 34 победы (13 нокаутов), 3 ничьи и 6 поражений.