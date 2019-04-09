В сети появился яркий проморолик к бою Ломаченко - Кролла (видео)
13:43, 09 апреля 2019Бокс
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Поединок Ломаченко - Кролла состоится 13 апреля в Лос-Анджелесе.
Василий Ломаченко и Энтони Кролла встретятся 13 апреля в Лос-Анджелесе / Staples Center
В сети появился официальный проморолик боя между чемпионом мира по боксу в легком весе WBO и WBA украинцем Василием Ломаченко и британцем Энтони Кроллой.
Видео, посвященное долгожданному поединку, выпустила промоутерская компания Top Rank. В нем показаны лучшие моменты из прошлых боев украинца и британца.
Бой Ломаченко - Кролла состоится 13 апреля в Лос-Анджелесе. На кону будут стоять пояса WBA и WBO, которыми владеет украинец.
Сейчас в активе Ломаченко 12 побед (9 нокаутов) и одно поражение. На счету британца 34 победы (13 нокаутов), 3 ничьи и 6 поражений.
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